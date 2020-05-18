Парламент Азербайджана рассмотрит законопроект о трансплантации органов (версия 2)

(Первая версия в 10:19)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане разработан новый законопроект в связи с трансплантацией органов, который парламентский комитет по здравоохранению обсудит на весенней или осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) этого года, сказал в понедельник Trend зампред комитета Рашад Махмудов.

Он напомнил, что закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека" был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1999 году.

Зампред комитета отметил, что по информации международной организации EURO-Trans, которая собирает все статистические данные Европы, Азербайджан в сфере трансплантологии находится в первых рядах: «Естественно, это отрадный факт. Однако в стране еще существуют некоторые проблемы в связи с дефицитом органов. Все еще актуален вопрос по взятию органов у людей, потерявших жизнь, и в этой сфере есть пустоты в законодательстве. С другой стороны, к этому вопросу общество тоже должно относиться положительно».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)