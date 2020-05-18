О приеме детей в первые классы школ Азербайджана с высокой плотностью учащихся

БАКУ /Trend/ - В процессе приема детей в первые классы школ Баку, куда обращается большое количество детей, будут учтены некоторые факторы.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, в ходе онлайн-регистрации детей для приема в первые классы ряда школ Баку предпочтение отдается детям, родители которых прописаны вблизи установленной территории школы или работают там. Также это касается детей, сестры или братья которых учатся в этой школе.

В ходе процесса уполномоченное лицо сопоставляет информацию, указанную родителями на портале https://mektebeqebul.edu.az/az/ о себе и ребенке, с подлинниками документов, и сохранив у себя копии, сразу же возвращает подлинники документов родителю. В случае, если уполномоченное лицо выявит несоответствия в документах (намеренная фальсификация данных) или в других случаях ребенку может быть отказано в приеме в первых класс.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)