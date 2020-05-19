Огтай Ширалиев: В Азербайджане смертельные случаи от коронавируса составили 1,2% (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан своевременно принял серьезные меры против пандемии, благодаря которым в стране с населением в 10 млн. человек зафиксировано 3 274 случая заражения.

Об этом министр здравоохранения, профессор Огтай Ширалиев сказал, выступая на 73-й Ассамблее ВОЗ, сообщает во вторник Trend.

По его словам, из них вылечились 2 015 человек, смертельные случаи составили 1,2% от общего числа зараженных: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился с призывом к народу «Вместе мы сила!». Хотелось бы отметить, что этот призыв актуален и на международном уровне. Только объединив усилия, и построив целенаправленную и продуманную стратегию действий, можно победить в борьбе с пандемией. Мы выражаем готовность и дальше сотрудничать с международными институтами и мировым сообществом. Уверен, что ценные мнения и предложения, прозвучавшие сегодня главами делегаций, руководителями международных организаций, помогут победить пандемию».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)