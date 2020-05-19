Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным

Общество 19 мая 2020 17:18 (UTC+04:00)
Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным

БАКУ/Trend/ - В связи с отменой ряда ограничений в рамках особого режима карантина в Азербайджане, а также по случаю праздников Рамазан, День Республики и Международный день защиты детей с целью поддержки внутреннего туризма с 19 мая по 2 июня Государственное агентство по туризму Азербайджана делает бесплатным вход в ряд туристических объектов, находящихся в его подчинении.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в указанный промежуток времени посетители с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил бесплатно могут посетить Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях", Государственный историко-культурный заповедник "Лагич", Шекинский краеведческий музей и Шекинский музей народного прикладного искусства.

Напомним, что исходя из постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 18 мая отменен запрет на посещение туристических демонстрационных объектов, храмов и музеев, находящихся в подчинении Государственного агентства по туризму.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане может вырасти число туристических объектов, охваченных программой SAHMAN
В Азербайджане может вырасти число туристических объектов, охваченных программой SAHMAN
Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным
Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным
В Баку завершились работы в районе круга «20 Января» (ФОТО)
В Баку завершились работы в районе круга «20 Января» (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере земельного кадастра Политика 18:02
Энергетические проекты Азербайджана открывают новые двери перед страной - казахстанский политолог Политика 17:59
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость - Указ Политика 17:57
В январе-апреле Азербайджан незначительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 17:53
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере миграции Политика 17:51
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере государственного имущества - Указ Политика 17:51
Совет ЕС утвердил программу сохранения занятости объемом €100 млрд Европа 17:50
В Азербайджане может вырасти число туристических объектов, охваченных программой SAHMAN Общество 17:47
Расул Рза – жизнь в фотографиях и вечных строках (ФОТО) Культура 17:46
Азербайджанская компания о ходе строительства зернохранилищ в регионах Строительство 17:45
Азербайджанская компания отмечает снижение спроса на мебельную продукцию Бизнес 17:31
В Туркменистане построят систему водоснабжения для нового административного центра Строительство 17:29
Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным Общество 17:18
Иран подтвердил данные о сбое в порту Шахид-Раджаи, который мог быть вызван кибератакой Экономика 17:17
В Баку завершились работы в районе круга «20 Января» (ФОТО) Общество 17:14
Имамеддин Гулиев: Вероятна возможность реализации массовых проектов в рамках "Года Волонтеров" посредством онлайн-платформ Общество 17:11
Азербайджанская компания расширит производство растительных сборов Бизнес 17:07
Банкротство СК Standard Insurance может отразится на БОС Азербайджана Экономика 17:07
ЕС поможет Грузии с программой сертифицирования гидов Грузия 16:53
Определился новый состав Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Азербайджана - Распоряжение Политика 16:49
Ограничения на экспорт казахстанских продтоваров могут снять в июне Казахстан 16:43
Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм Происшествия 16:38
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом Общество 16:37
В прошлом году в Азербайджане выявлены 350 человек, работающих без трудового договора Общество 16:37
Поклонники HammAli & Navai смогут бесплатно насладиться их концертом Звёздный мир 16:34
По Абшеронской кольцевой ж/д могут быть пущены дополнительные поезда Общество 16:30
Россия сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 16:25
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 16:20
Текстильное предприятие Азербайджана наращивает объемы производства и экспортный потенциал Бизнес 16:20
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 16:18
Азай Гулиев: Армения демонстрирует двуличие, проводя т.н. «инаугурацию» главы структуры, которую сама не признает Политика 16:15
Госконцерн Туркменистана объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 16:09
Центр изучения экономических ресурсов Азербайджана о приоритетных направлениях развития экономики Бизнес 15:57
В Азербайджане вводится новое требование для работодателей Общество 15:57
Центробанк Азербайджана и ЕБРР подписали соглашение о свопе Финансы 15:57
В Азербайджане лица с инвалидностью будут обеспечены сурдопереводчиками Общество 15:56
Сербия открывает границы с четырьмя странами Балканского региона Европа 15:54
Азербайджанская IT - компания представила прибор контроля социальной дистанции ИКТ 15:46
Обнародован объем перевалки грузов в Астаринском терминале Экономика 15:45
В Азербайджане ряд лиц получит бессрочный статус инвалидности Общество 15:40
Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet Европа 15:39
К учениям ВС Азербайджана привлечены танковые подразделения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:30
Обнародован объем перевалки грузов между портами Казахстана и Азербайджана Транспорт 15:30
В Азербайджане принят закон о производственных и бытовых отходах Общество 15:15
В Азербайджане приняты поправки по выдаче электронной визы Туризм 15:13
Предприятие Азербайджана о сроках разработки новой линейки винной продукции в текущем году Бизнес 15:06
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $55 млн Финансы 15:03
В Азербайджане будут проходить онлайн-аукционы Бизнес 15:01
Главы МИД Азербайджана и России обменялись мнениями по процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 14:58
Франция сократила импорт электротоваров из Турции Турция 14:52
Наибольший спад турпотока в Азербайджане пришелся на ОАЭ Туризм 14:48
Госслужба Азербайджана об отсрочке от призыва на военную службу студентов последних курсов Общество 14:44
Баку после смягчения режима карантина - от "Торговой" до Площади фонтанов (ФОТО) Интересное 14:40
Продкорпорация Казахстана начинает форвардные закупки зерна Казахстан 14:39
Казахстанские фермеры засеяли четверть всей посевной площади Казахстан 14:36
Молочный комбинат Азербайджана о разработке новой производственной линейки продукции в текущем году Бизнес 14:35
Вырос экспорт электроэнергии из Ирана Экономика 14:28
В Азербайджане аннулирована лицензия СК Standard Insurance Экономика 14:27
ГК «Туркменгаз» заключит контракт с компанией из ОАЭ для повышения добычи природного газа Энергетика 14:25
Аяз Мусейибов: Азербайджан стал первым в СНГ по индексу энергетического перехода Бизнес 14:20
Президент Республики Сингапур Халима Якуб поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 14:13
Большая часть соцрасходов в Азербайджане приходится на оплату труда Финансы 14:04
Эксклюзивный вебинар в Азербайджане: Восстановление сектора гостеприимства после COVID-19 (ФОТО) Экономика 14:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра DOST номер 3 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:03
Сказка о том, что завещал Гусейн Шахназаров карабахскому потомку Карену Шахназарову Политика 14:02
Михаила Мишустина выписали из больницы Россия 13:56
Сиявуш Новрузов: Али Керимли занимается торговлей мигрантами Политика 13:54
Россия значительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 13:50
МВД Азербайджана подняло вопрос о возобновлении проверок в некоторых областях экономики Общество 13:43
Азербайджанские певцы с нетерпением ждут свадеб. И не только они… (ВИДЕО) Звёздный мир 13:38
В Туркменистане продлили приостановку международного авиасообщения до 20 июня Туркменистан 13:33
Завтра воздух в Баку прогреется до 25 градусов Общество 13:27
Минобразования Азербайджана о зарплатах учителей, не проводящих онлайн-занятия Общество 13:21
Обсуждены перспективы увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию Узбекистан 13:17
Сейфулла Азимов: В Германии нелегально проживают 4 тысячи азербайджанских мигрантов Политика 13:17
Открываются новые возможности для экспорта узбекского текстиля в Европу Узбекистан 13:12
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на завтра Общество 13:03
Живопись Азербайджана и Казахстана в виртуальном пространстве (ФОТО, ВИДЕО) Культура 12:59
В минэкономики Азербайджана произведено новое назначение Экономика 12:57
Огтай Ширалиев: В Азербайджане смертельные случаи от коронавируса составили 1,2% Общество 12:33
Пришло время активного возобновления бизнеса - Николоз Шургаиа (ИНТЕРВЬЮ) Экономика 12:31
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 12:29
В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:26
В Грузии сократился экспорт и импорт товаров Грузия 12:24
В Туркменистане используют капельный метод орошения хлопчатника Туркменистан 12:18
Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане Политика 12:15
Британское правительство представило новую таможенно-тарифную систему Европа 12:12
Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района Общество 12:10
Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона с желанием совместного сосуществования Политика 12:00
Азербайджан идет в ногу с мировыми трендами - российский эксперт Политика 11:56
В Азербайджане в отношении 180 родителей применены меры административного взыскания Политика 11:52
В прошлом году в Азербайджане к ответственности были привлечены свыше 11 тыс иностранцев Политика 11:52
В 2019 г. в Азербайджане было зафиксировано 186 преступлений, связанных с торговлей людьми Общество 11:51
В Баку участились удары молнии - Академия наук Общество 11:51
В Азербайджане за противонравственные деяния к уголовной ответственности привлечены 27 человек Общество 11:51
Сиявуш Новрузов: Народу турецкие сериалы интереснее бреда Али Керимли Политика 11:48
В Узбекистане ряд субъектов предпринимательства освободили от уплаты налога на имущество Узбекистан 11:30
В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 2800 Узбекистан 11:29
Турция реализует меры по восстановлению сектора туризма В мире 11:29
В Армении за сутки выявили 218 случаев заражения COVID-19 Армения 11:15
Все новости