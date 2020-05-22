Научная статья азербайджанских ученых опубликована в книге, подготовленной авторитетным международным издательством

В результате многолетней научной работы, проведенной профессором кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти Фуадом Велиевым в сотрудничестве с первым вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана академиком Ибрагимом Гулиевым, был разработан принципиально новый подход к генезису экстремальных геологических процессов на основе модели отрицательного давления.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований указывают на то, что влияние отрицательного давления на ряд динамических процессов, происходящих в земной коре, может рассматриваться как синергетическое проявление термогидродинамических факторов и что волны отрицательного давления следует рассматривать как один из решающих факторов эволюции и проявления геофизических процессов. Представленная модель позволила ответить на ряд фундаментальных вопросов о механизме экстремальных геологических процессов (землетрясения, вулканы и др.). Впервые информация об этом была дана в статье, опубликованной в канадском журнале Applied Physics Research в 2014 году. Данная статья вызвала большой интерес в научных кругах.

Затем особое внимание этой теме уделило авторитетное международное издательство Book Publisher International, и в начале этого года статья под названием «О возможной роли волн отрицательного давления в геофизических процессах» была опубликована в более широком формате в качестве отдельной главы в книге "Theory and Applications of Physical Science" (Теория и применение физических наук).

Эффект отрицательного давления в реальных гидравлических системах был впервые открыт проф. Фуадом Велиевым, и информация об этом была дана в статье, опубликованной в журнале Journal of Engineering Physics в 1983 году. Эффект отрицательного давления был использован для разработки энергосберегающих технологий и повышения эффективности процессов добычи нефти.