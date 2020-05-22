Проведение массовых мероприятий нецелесообразно и в будущем месяце -TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Проведение в июне массовых мероприятий, в том числе свадеб, нецелесообразно.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в июне не рекомендуется проводить такие мероприятия.

"Однако с первого июня возможно открытие больших торговых центров. Не видим проблемы и в открытии пляжей. Самое важное - это соблюдение социальной дистанции на пляжах", - добавил Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)