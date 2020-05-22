Крайне не рекомендуется организация праздничных застолий - Рамин Байрамлы

БАКУ /Trend/ - Мы крайне не рекомендуем организацию праздничных застолий.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, если темпы инфицирования вырастут то Штаб пойдет на повторное ужесточение карантина.

"Азербайджан не хочет пережить опыт стран, в которых вновь ужесточены требования карантина. Однако если эпидемиологическая ситуация изменится, то с будущей недели могут быть введены более жесткие кратковременные ограничения. В праздничные дни возможно введение запрета на выход на улицу. В эти дни можно посещать близлежащие парки, с условием соблюдения правил социальной дистанции. Однако крайне не рекомендуется организация праздничных застолий", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)