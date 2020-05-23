В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание на 25 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в субботу Trend.

Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube , на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)