В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание на 25 мая телеуроков по профессиональному образованию, проводимых в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в субботу Trend.
Посмотреть выпуск программы "Время урока" можно также на Youtube , на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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