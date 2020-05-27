В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб (версия 2)

(Первая версия в 16:23)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 78, скончались 2 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались два гражданина 1949 и 1957 годов рождения.

На сегодня в стране выявлено 4 568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 897, скончались 54 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 617 человек, из которых состояние 49 оценивается как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 280 663 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)