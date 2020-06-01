В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены

Общество 1 июня 2020 09:59 (UTC+04:00)
В Азербайджане начинаются выпускные и вступительные экзамены

БАКУ/Trend/ - Начиная с 6 и 7 июня, в конце каждой недели Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начнет проводить выпускные экзамены по уровню среднего (9 лет) и полного (11 лет) образования, а также вступительные экзамены в вузы и колледжи Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Выпускной лист экзамена в течение дня будет размещен на сайте ГЭЦ.

Экзамены будут организованы с соблюдением правил социальной изоляции.

В зданиях, где будут проходить экзамены, будут осуществлены медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры.

Для участников экзамена будут установлены определенные часы для вхождения в здание, на входе будет измеряться температура тела всех участников.

Во время сдачи экзамена в одном экзаменационном зале планируется участие 15 человек, каждый из которых должен быть в медицинской маске.

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