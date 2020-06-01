Малейка Аббасзаде: Лица, в семьях которых был случай инфицирования коронавирусом, на экзамен допускаться не будут

БАКУ/Trend/ - Те, кто придет на экзамен, должны подписать документ, подтверждающий, что в последние 15 дней среди членов их семьи не было случая заражения коронавирусом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, если в семье абитуриента будет инфицированный больной, то этот абитуриент не сможет участвовать во вступительном экзамене, который будет проведен в июне: «Сдав экзамен в сентябре, они смогут получить аттестат, но не смогут в этом году сдать вступительный экзамен в вуз. Такое происходит впервые. В прошлые годы на экзамен не допускались больные ветрянкой и корью».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)