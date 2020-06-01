В Азербайджане названы сроки проведения приемного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Приемный экзамен в резидентуру планируется провести в конце июля – начале августа.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, прием в резидентуру будет проводиться в два тура, с перерывом между ними в 10 дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)