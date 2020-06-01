Фуад Нагиев: Поначалу планируется открытие границ с соседними странами

Общество 1 июня 2020 18:32 (UTC+04:00)
Фуад Нагиев: Поначалу планируется открытие границ с соседними странами

БАКУ /Trend/ - Первоначально планируется открытие государственных границ с соседними странами.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе видеоконференции "Путь к восстановлению", посвященной ситуации вокруг мирового туризма в период пандемии и планам, предусмотренным странами в постпандемический период, сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

По его словам, нормализовать ситуацию в туристической индустрии Азербайджана планируется в четыре этапа. На первом этапе планируется провести тренинги, создать онлайн платформы, внести коррективы в стратегии внешнего маркетинга, продвижения и поддержки в стране индустрии туризма, на втором этапе – восстановление внутреннего туризма, на третьем и четвертом этапах – открытие государственных границ, в первую очередь с соседними странами, а затем и другими.

Нагиев подчеркнул, что в постпандемический период приоритетным направлением будет внутренний туризм, в среднесрочном плане планируется принятие специальных программ для его развития.

Председатель Агентства проинформировал о пакете поддержки отелей и других объектов подобного рода, турагентств и туроператоров, объектов общепита. Он сообщил, что до 15 мая налогоплательщикам, обратившимся за финансовой помощью в связи с компенсацией части заработной платы работников, в рамках программы выплачено 19 миллионов 700 тысяч манатов.

Фуад Нагиев также проинформировал о возвращении налогов, выплаченных предпринимателями в 2019 году, об освобождении среднего и малого предпринимательства от 75 процентов налога на прибыль в 2020 году, социальных выплатах, кредитных льготах и других мерах поддержки.

Он добавил, что программой воспользовались 650 отелей и объектов такого типа, свыше 18000 объектов общепита и 4402 турагентств и туроператоров.

Подчеркнув, что Азербайджан является безопасной туристической дестинацией, Нагиев добавил, что для укрепления этой позиции разработана программа "SAHMAN".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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