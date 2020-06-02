В новых поездах бакинского метро работает система кондиционирования

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен продолжает мероприятия в связи с повышением температуры воздуха, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в новых поездах уже работает система кондиционирования: « В этих поездах имеется система контроля микроклимата, к которой подключены кондиционеры в вагонах. В соответствии с температурой кондиционеры автоматически регулируются. Для этого тоже имеется отдельная контрольная система, т.е. кондиционер поддерживает определенную температуру воздуха».

Мамедов добавил, что на станциях Бакинского метрополитена пассажиров обслуживают 11 новых кондиционированных подвижных составов: «В Азербайджан отправлено еще 4 новых подвижных состава, приобретенных в России. В ближайшее время эти поезда прибудут в Баку, и после испытаний поступят в пользование пассажиров».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)