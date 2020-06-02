Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми оценками студенты должны будут обратиться для повторного оценивания

БАКУ /Trend/ - Если ученик желает сменить школу, в которой он учится, но не доволен годовыми оценками, то в таком случае должна быть соблюдена специальная процедура.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сотрудник министерства образования Анар Мирзазаде.

Недовольные годовыми оценками ученики 5-8 и 10 классов должны обратиться для переоценивания в школу, где они учатся.

"Они должны будут принять участие в переоценивании, которое будет проведено с 20 по 29 августа. Далее они смогут принять участие в конкурсе по перемещению", - сказал Мирзазаде.

Он подчеркнул, что ученики 9-х и 11-х классов не смогут принять участие в данном процессе.

"Поскольку 9 и 11 классы являются выпускными, то даже если ученики этих классов получают оценку "2" им выдается аттестат. Оценки, полученные учениками других классов во время переоценивания, будут учитываться как годовые. В процессе выведения оценок будут учитываться оценки за первое полугодие и результаты экзамена", - подчеркнул Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)