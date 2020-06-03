ГЭЦ Азербайджана дал рекомендации участникам предстоящих экзаменов (версия 2)

(Первая версия в 11:51)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился с рекомендациями к участникам предстоящих экзаменов, сообщает в среду Trend.

Так, если участник предстоящего экзамена наблюдает у себя симптомы, которые могут указывать на инфекцию COVID-19, то он, не выходя из дома, должен позвонить на номер "103". Те же, кто во время экзамена почувствует, что у них поднялась температура или появился озноб, должны обязательно проинформировать об этом экзаменационного контролера.

Каждый участник экзамена до экзамена должен распечатать пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье, подписать и представить их вместе с другими документами экзаменационному контролеру.

Кроме того, каждый участник должен находиться в защитной маске на протяжении всего экзамена.

Перед допуском в здание участники экзамена должны пройти контроль, сохраняя социальную дистанцию, предоставить удостоверение личности так, чтобы верхнюю часть его увидел сотрудник ГЭЦ, и, если потребуется, на время снять маску и показать свое лицо. Ни в каком другом случае снимать маску нельзя.

Наряду с вышеуказанным, участникам экзамена необходимо соблюдать нижеследующие правила:

- помыть руки с мылом или продезинфицировать специальным раствором;

- не собираться тесно перед и внутри здания, где проходит экзамен;

- не здороваться за руку и сохранять дистанцию между как минимум в 2 метра;

- закрывать рот салфеткой или внутренней стороной рукава при чихании и кашле;

- не передавать друг другу какие-то предметы.