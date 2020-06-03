Ибрагим Мамедов: Обсуждается ужесточение правил карантина

БАКУ /Trend/ - За последние дни в стране растет число инфицированных.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, разница между инфицированными и излечившимися велика. Это породило новую ситуацию. Основная причина этого - несоблюдение требований карантина.

"Поэтому в настоящее время обсуждается вопрос о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. В связи с этим соответствующие структуры обратились к Оперативному штабу.

Возможно, с вечера пятницы и до утра понедельника будет полностью ограничено передвижение, а рабочий режим будет ограничен. Могут закрыться и магазины. По данному вопросу завтра выступит премьер-министр. Далее будет предоставлена информация о деталях", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)