Завтра в госучреждениях в ряде городов Азербайджане будет короткий рабочий день
БАКУ /Trend/ - В государственных органах и структурах на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района пятого июня 2020 года устанавливается короткий рабочий день - до 14:00.
Как передает в четверг Trend, в своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение.
Отметим, что в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом, с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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