Завтра в госучреждениях в ряде городов Азербайджане будет короткий рабочий день

БАКУ /Trend/ - В государственных органах и структурах на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района пятого июня 2020 года устанавливается короткий рабочий день - до 14:00.

Как передает в четверг Trend, в своем обращении к гражданам премьер-министр Али Асадов сообщил, что в связи с этим Оперативным штабом при Кабинете министров принято соответствующее решение.

Отметим, что в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом, с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)