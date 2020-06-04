Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом.

Как сообщает в четверг Trend, в брифинге принимают участие председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева и глава Азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджы, которые отвечают на вопросы журналистов.

Напомним, что в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом, с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)