Бакинское метро закроется на выходные
БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен приостановит работу в выходные.
Как сообщили в четверг Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района" от четвертого июня 2020 года Бакинский метрополитен приостанавливает деятельность с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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