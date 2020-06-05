Абшеронская кольцевая ж/д временно приостанавливает работу
БАКУ/Trend/ - Электрички Абшеронской кольцевой железной дороги с 6 по 8 июня временно работать не будут, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Движение электричек будет возобновлено со следующей недели, а именно с 8 июня: "Согласно решению Кабмина, электрички не будут работать в эту субботу и воскресенье, а с понедельника движение будет возобновлено по графику".
Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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