Институт зоологии: В Азербайджане необходимы агротехнические меры против саранчи из Ирана

БАКУ/Trend/ - Если в ближайшее время не будут приняты меры по борьбе с саранчой, распространившейся в Иране через соседние страны, то она может перейти и на Азербайджан, сказал в понедельник Trend заведующий Центром прикладной зоологии Института зоологии АН Азербайджана, доктор философии по биологии Барат Ахмедов.

По его словам, в основном, нашествие саранчи на территории близлежащих с Ираном районы – Имишлинского, Билясуварского и других, наносит серьезный вред сельскохозяйственным культурам: «Более того, они откладывают личинки, готовя серьезную вредоносную базу для следующих лет. Саранча считается самым опасным вредителем для сельского хозяйства (в основном, для зерновых). В Азербайджане свыше 50 видов саранчи, и некоторые из них в период размножения образуют огромные полчища, мигрируя с одного места на другое. Во время миграции они уничтожают все культуры на своем пути, и следует отметить, что они происходят периодически».

Специалист считает, что если мигрирует саранча на территорию Азербайджана, то необходимо будет предпринять агротехнические и химические меры борьбы.

Отметим, что с начала этого года благоприятные климатические условия привели к размножению саранчи в Восточной Африке, Юго-Западной Азии и близлежащих территориях Красного моря. Наряду с Эфиопией, Сомали и Кенией, саранча распространилась в Иране и Пакистане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)