В Баку доставлены еще 4 новых поезда метро

БАКУ/Trend/ - В Баку доставлены 4 новых поезда, состоящие из 20 вагонов, моделей четвертого поколения 81-765, B81-/766.B, произведенных по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на Мытищинском вагоностроительном заводе предприятия «Метровагонмаш» АО «Трансмашхолдинг», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО.

В перспективном плане развития Бакинского метрополитена предусмотрено и обновление вагонного парка за счет современных и более комфортабельных вагонов.

Сегодня на подземных стальных магистралях столицы работают 55 новых поездов.

У этих вагонов тоже широкие двери, которые открываются по сенсорной системе. Для стоящих пассажиров созданы многофункциональные зоны, места для габаритных грузов, для детей и инвалидных колясок. В вагонах улучшена тепловая и шумовая изоляция. Автоматическое обезвреживание воздуха системой кондиционирования является дополнительной возможностью для защиты от вирусов и бактерий.

Система кондиционирования изготовлена с учетом технических условий ЗАО и согласно местным климатическим условиям.

После соответствующих наладочных работ новые поезда будут пущены на линии

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)