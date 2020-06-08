TƏBİB: В выходные дни выросло число обращений в службы скорой помощи
БАКУ/Trend/ - В связи с карантином в выходные возросло число обращений в службы скорой медицинской помощи.
Об этом в понедельник сообщила Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева.
По ее словам, за прошедшие сутки в скорую помощь поступило порядка 2500 обращений. Среди проблем со здоровьем, в связи с которыми поступали вызовы, преобладали скачки артериального давления, невротические состояния, транспортировка нефрологических больных, а также соматические проблемы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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