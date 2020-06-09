Состоялась презентация канала YouTube под названием Karabakh İs Azerbaijan! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась видеопрезентация канала YouTube под названием “Карабах – это Азербайджан!” (Karabakh İs Azerbaijan!), созданного по инициативе волонтеров из азербайджанской диаспоры.

В виртуальном мероприятии, организованном по этому случаю, принимали участие около 50 волонтеров из диаспоры, проживающих в Баку и различных регионах страны, заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Агиль Асадов и его сотрудник, координатор программы “Волонтеры из азербайджанской диаспоры” Бахтияр Рагимов.

Открывая церемонию вступительным словом, заведующий отделом пропаганды, информации и аналитического исследования Государственного комитета Асадов поприветствовал молодежь, отметил значение созданного по ее инициативе канала YouTube под названием Karabakh İs Azerbaijan! и остановился на предстоящей работе.

Затем координатор “Волонтеров из азербайджанской диаспоры” Рагимов, поприветствовав представителей молодежи, поблагодарил их за то, что в период экзаменационной сессии в вузах они нашли возможность для участия в онлайн-конференции. Он подчеркнул меры, принимаемые нашим государством в период пандемии, и призвал молодежь строго соблюдать правила карантинного режима.

Говоря о представленном канале YouTube, Рагимов констатировал, что эта инициатива приветствуется, и с благодарностью отметил, что она получает поддержку со стороны руководства комитета.

Представители молодежи из числа волонтеров подчеркнули, что сегодня, когда в мире идет информационная война, каждый из нас является солдатом, каждый должен доводить до мировой общественности азербайджанские реалии, в особенности, правду о Нагорном Карабахе. Bыразив Государственному комитету и его руководству признательность за поддержку такой инициативы, молодые участники заявили, что сделают все возможное для того, чтобы весь мир принял слова “Карабах – это Азербайджан!”.

В заключение участники презентации сделали следующее заявление:

“Мы – волонтеры из азербайджанской диаспоры, воодушевленные уроком истории, преподнесенным в центре Европы Верховным главнокомандующим премьер-министру государства-агрессора, создаем канал YouTube под названием “Карабах – это Азербайджан!”. Мы будем готовить и размещать на канале видео на азербайджанском, английском и русском языках о карабахских реалиях – истории, природе, обычаях и традициях, кухне, населении, культуре, музыке, личностях и прочем.

Цель канала заключается в том, чтобы весь мир принял выражение “Карабах – это Азербайджан!”, чтобы добиться большей мобилизации азербайджанской и любящей Азербайджан молодежи, проживающей в различных странах, в области пропаганды местных реалий. Еще раз заявляем, что вместе с азербайджанской молодежью, проживающей в различных странах, приложим все усилия для того, чтобы весь мир принял слова “Карабах – это Азербайджан!”.