TƏBİB: В связи с угрозой коронавируса использование оборудования для циркуляции воздуха в помещениях должно быть ограничено

БАКУ /Trend/ - Следует ограничить использование оборудования для циркуляции воздуха в помещении, будь то транспортные средства, либо другие общественные места.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, циркуляция воздуха в закрытом помещении может привести к росту случаев инфицирования коронавирусом.

Байрамлы добавил, что в настоящее время в связи с этим с Бакинским транспортным агентством проводятся обсуждения и подготавливаются правила.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)