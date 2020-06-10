Дело экс-сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана направлено для рассмотрения в суд

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана были расследованы материалы в связи с незаконными действиями экс-сотрудника следственного управления по делам о тяжких преступлениях Орхана Гаджиева, сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре.

Согласно информации, в результате проведенного расследования возникли основательные подозрения в том, что работая в 2015-2018 годах в должности прокурора в отделе криминалистики следственного управления по делам о тяжких преступлениях, Орхан Гаджиев в ходе приема в своем кабинете родственника потерпевшего лица, злоупотребив своими полномочиями, сказал ему, что расходы на ведение следствия и организацию следственных мероприятий по поимке подозреваемого должны быть оплачены потерпевшим, и присвоил впоследствии средства в размере 5000 манатов.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

Гаджиев был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Следствие по делу завершено, и 10 июня 2020 года дело было отправлено для рассмотрения в Насиминский районный суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)