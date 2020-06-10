БТА: Некоторые медиа спекулируют на вопросе в связи с кондиционированием в общественном транспорте

Общество 10 июня 2020 23:02 (UTC+04:00)
БТА: Некоторые медиа спекулируют на вопросе в связи с кондиционированием в общественном транспорте

БАКУ /Trend/ - Учитывая риск распространения инфекции COVİD-19, в общественном транспорте, объектах общественного питания ограничено использование системы кондиционирования.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), согласно рекомендациям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), цель данного шага заключается в защите здоровья граждан. Так как при задействовании системы кондиционирования в автобусах происходит циркуляция воздуха в салоне, что увеличивает риск распространения вируса.

"Тот факт, что система кондиционирования в автобусах не была задействована, вызвала у пассажиров определенную обеспокоенность. В связи с этим просим их отнестись к вопросу с пониманием.

К сожалению, определенные информационные сайты прибегают к спекуляциям и в этом вопросе. Распространяя дезинформацию и необоснованные обвинения они бросают тень на проделываемую работу, вызывают у пассажиров неуместную тревогу и замешательство.

За последние пять лет, как результат внимания и заботы государства, для осуществления пассажироперевозок в Баку, было закуплено свыше 600 современных, комфортабельных автобусов, оборудованных в том числе и системой кондиционирования. Все эти меры были осуществлены для безопасного и комфортного обслуживания граждан.

То, что на сегодняшний день в автобусах не включается система кондиционирования, служит обеспечению безопасности и защите здоровья пассажиров.

В связи с этим вопросом была проанализирована международная практика. К сведению, система кондиционирования выключена и во всех автобусах Москвы и Стамбула.

Призываем представителей медиа и пользователей социальных сетей отнестись к данному вопросу с пониманием", - сказали в Агентстве.

(Текст: Турал Гараджаев)

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