БТА: Нововведения будут внедрены и на других маршрутах, переданных BakuBus

БАКУ/Trend/ - В течение последних 20 дней все стали очевидцами кардинальных изменений на трех проблемных маршрутных линиях. Не отвечающие нормам и стандартам старые автобусы маршрутных линий №№ 11, 24 и 30, по которым от граждан поступало больше всего жалоб, заменены на современные и комфортные транспортные средства.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), благодаря нововведениям на трех маршрутных линиях обеспечено сообщение поселков Бакиханово, Гарачухур и 8-й километр с центром города посредством современных автобусов.

Изменения происходят в период пандемии и это означает, что несмотря на трудности в связи с карантином, работы, предусмотренные для повышения удобства граждан, продолжаются.

В Агентстве отметили, что планируется внести изменения и на других маршрутных линиях, которые будут переданы BakuBus в результате конкурса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)