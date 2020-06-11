Ариф Мамедов: В апреле-мае чартерными рейсами перевезено порядка 25 тыс пассажиров

БАКУ/Trend/ - В апреле-мае этого года чартерными рейсами было перевезено порядка 25 тысяч пассажиров.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов, передает в четверг Trend.

По его словам, эти показатели охватывают чартерные рейсы в Азербайджан и зарубежные страны.

"За отчетный период никаких запретов на грузоперевозки не было, в этой области даже зафиксирован рост в 25-27 процентов. Помимо этого, в апреле-мае перевезено порядка 25 тысяч пассажиров", - добавил Мамедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)