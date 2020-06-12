Умайра Тагиева: Ожидаемая высокая температура неблагоприятна не только для метеочувствительных, но и для других людей

БАКУ/Trend/ - Одним из проявлений климатических изменений является увеличение числа знойных дней в летние месяцы.

Об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, 13-14 июня температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку поднимется до 40 градусов, а в низменных районах – до 42 градусов: «Такая температура неблагоприятна не только для метеочувствительных людей, но и для остальных. Опасность солнечных и тепловых ударов днем еще больше увеличивает этот риск. Однако, приняв определенные меры, можно защититься от негативного воздействия сильной жары. Например, нежелательно выходить на улицу с 11:00 до 17:00 без надобности. А если вам нужно выйти, используйте головной убор или зонтик, старайтесь находиться в тени, возьмите с собой воду и т.д.», - добавила Тагиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)