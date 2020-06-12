ГЭЦ Азербайджана: Из экзаменационного зала были выдворены 5 абитуриентов с телефонами

БАКУ/Trend/ - В последние два дня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) успешно провел выпускные экзамены.

Об этом в пятницу сказал зампред Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщает Trend.

По его словам, в экзаменах 10 и 11 июня нарушений было мало, из экзаменационного зала были выдворены пять абитуриентов, у которых были обнаружены мобильные телефоны. Один абитуриент сфотографировал вопросник и распространил его в соцсетях, за что результаты его экзамена были аннулированы.

Халилов добавил, что экзамены были проведены согласно требованиям, продиктованным из-за пандемии: "В связи с пандемией коронавируса было увеличено число зданий, в которых проводились экзамены. Перед зданиями были установлены знаки для соблюдения абитуриентами социальной дистанции. Участвующие в экзамене абитуриенты представляли декларацию о здоровье в связи с коронавирусом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)