Васиф Алиев: Возобновление деятельности развлекательных центров и кинотеатров не обсуждается

БАКУ /Trend/ - Возобновление деятельности развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время не обсуждается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Исаев, передает в пятницу Trend.

По его словам, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет возобновить деятельность развлекательных центров и кинотеатров: "В настоящее время возобновление их деятельности не обсуждается".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)