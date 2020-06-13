В Баку перед зданиями установлены спецконтейнеры для мусора(ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с двухдневным ужесточенным карантином (14-16 июня) в трех городах и пяти районах Азербайджана, включая Баку, организуется дезинфекция в жилых зданиях, блоках, местах общего пользования, спортплощадках, лифтах и других местах, сообщает в субботу Trend.

Также важное значение имеет своевременный вывоз бытовых отходов.

В дни ужесточенного карантина, введенного на прошлой неделе (6-7 июня), были учтены обращения граждан в связи с проблемами, с которыми они столкнулись, поэтому коммунальные службы в выходные дни разместят перед подъездами жилых зданий специальные мусорные контейнеры. Процесс уже начался, и в течение двух дней перед подъездами будет установлено более 1000 контейнеров. Они будут размещены временно и только перед зданиями, перед которыми нет специальных мест для мусора.

Отметим, что на выходные, в дни ужесточенного карантина, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)