МВД Азербайджана устанавливает лиц, злоупотребивших разрешением на передвижение во время ужесточенного карантина

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана провело оперативные меры для устранения автомобильных пробок, наблюдаемых сегодня на постах полиции на въездах и выездах Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате предварительного расследования причин дорожных заторов в этот период было установлено, что сотрудники работающих в дни ужесточенного карантина организаций и предприятий, которым было разрешено передвигаться на личном транспорте в эти дни, злоупотребили предоставленным разрешением, и до введения ужесточенного режима выехали из Баку в регионы республики.

В настоящее время данные лица устанавливаются для принятия в их отношении соответствующих мер.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим был введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова)