В Хатаинском районе Баку будут частичные перебои в электроснабжении
БАКУ/Trend/ - Сегодня с 10:30 до 13:00 часов на ул. Мухаммеда Хади, 71-95 Хатаинского района Баку будут кратковременные перерывы в электроснабжении потребителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеришыг".
Перебои в электроснабжении связаны с работами по реконструкции, проводимыми в этом районе.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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