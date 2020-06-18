"Мелиорация и водное хозяйство" разработало две госпрограммы по эффективному использованию водных ресурсов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Руководство Азербайджана всегда держит в центре внимания вопрос нехватки воды, ведь использовать воду надо бережно и экономно.

Об этом в четверг сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Дильгам Шарифов.

По его словам, данная проблема актуальна во всем мире ввиду наблюдающегося глобального потепления.

"По подсчетам ООН, в 2050 году водные ресурсы сократятся по сравнению с показателями 2001 года на 23 процента. Естественно, эта тенденция оказывает воздействие на нашу страну и ее климат. Именно в связи с этим 15 апреля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов. Согласно распоряжению, с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, усовершенствования управления в водном хозяйстве и координации деятельности в данной области под председательством вице-премьера Шахина Мустафаева была создана комиссия", - сказал Шарифов.

Он отметил, что в рамках исполнения распоряжения ОАО разработало и представило комиссии две государственные программы. По словам Шарифова, первая госпрограмма предусматривает развитие компании в 2020-2030 годах, а вторая - предварительные меры по эффективному использованию оросительной воды и борьбе с ее потерей.

"Данные меры нацелены на достижение следующих целей до 2030 года: продолжить двустороннее сотрудничество с Россией, Ираном и Грузией по совместному управлению трансграничными водными ресурсами и объектами, сотрудничество с Ираном по строительству и совместной эксплуатации гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы", построенных на реке Араз, с целью эффективного использования оросительной воды и борьбе с ее потерей добиться охвата 60 процентов орошаемых полей современной техникой и технологиями, начать строительство 16 водохранилищ общей вместимостью миллиард кубометров воды, обеспечить сбор 124 миллионов кубометров воды за счет завершения строительства двух водохранилищ, создать крупные хозяйства и агропарки на основе применения передовой оросительной техники и технологий", - подытожил Шарифов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)