В Азербайджане будут смягчены условия страховых выплат по безработице

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут смягчены условия и расширен охват страховых выплат, в том числе по безработице.

Предлагается, чтобы эта выплата касалась и лиц, чьи трудовые договора были расторгнуты в связи с истечением их срока, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Министерство разработало законопроект «Об изменении в закон «О страховании от безработицы», предусматривающий смягчение условий страховых выплат по безработице и расширение их охвата.

Если в действующем законодательстве лицам, чей трудовой договор был расторгнут в связи с ликвидацией предприятия или сокращением работников (штатов), предусматривается страховая выплата по безработице, если они имеют минимум 3 года страхового стажа, то в новом проекте предлагается сократить этот срок с 3 до 1 года.

В проекте также предлагается назначить страховую выплату лицам, чей трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срочного трудового договора. Также проект содержит предложения о подсчете страховой выплаты по безработице, ее электронном назначении и прочем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)