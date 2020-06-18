В Азербайджан впервые привезены перинатальные спецмашины для оказания медпомощи новорожденным

БАКУ/Trend/ - Для оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане Государственное агентство по ОМС привезло в республику 41 транспортное средство, среди которых 39 карет скорой помощи, оснащенных современным оборудованием, и две перинатальные машины.

Как сообщили в четверг Trend, эти машины скорой помощи будут доставлять в соответствующие перинатальные центры новорожденных с патологиями для оказания медицинских услуг, которые невозможно оказать в обычных медучреждениях.

Эти автомобили оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, аппаратурой и кювезом для оказания первичной неотложной медицинской помощи новорожденным. В Агентстве отметили, что доставленные в республику новые отвечающие современным стандартам перинатальные машины скорой помощи являются новшеством в системе здравоохранения страны.

Также было отмечено, что 15 машин скорой помощи были переданы Станции скорой и неотложной медицинской помощи Баку, 10 машин - Станции скорой и неотложной медицинской помощи Сумгайыта и семь машин - Станции скорой и Н\неотложной медицинской помощи Абшеронского района.

До конца этого года предусматривается доставить в страну еще 41 автомобиль скорой медицинской помощи и две перинатальные машины.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)