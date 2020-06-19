БТА: "Знак отличия" выдавается только юридическим лицам, занимающимся перевозками

БАКУ/Trend/ - "Знак отличия" выдается только юридическим лицам, предоставляющим услуги такси, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Такое решение принято для пресечения случаев злоупотребления с целью свободного передвижения под предлогом оказания услуг такси.

В салоне обязательна установка прозрачных перегородок, как того требует методическое указание по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте. Автомобилям, не имеющим прозрачной перегородки, "Знак отличия" выдаваться не будет.

Также он выдается легковым автомобилям такси, занимающимся пассажироперевозками в административной части Баку, которые соответствуют стандартам и нормативам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)