Ассоциация турагентств Азербайджана прокомментировала новые правила продажи авибилетов

БАКУ/Trend/ - В период пандемии с целью защиты здоровья граждан, предотвращения широкого распространения коронавируса и с целью соблюдения социальной дистанции AZAL будет продавать билеты только в онлайн-режиме.

Об этом Ассоциации туристических агентств Азербайджана сказал вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

По словам Гаджиева, после отмены режима карантина продажа билетов, по желанию пассажиров, будет возможна как в кассах, так и в режиме онлайн. Туркомпании тоже смогут продавать билеты клиентам в прежнем порядке.

Ассоциация туристических агентств Азербайджана советует туркомпаниям не беспокоиться по этому вопросу, учесть ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией COVİD-19, с пониманием и терпением отнестись к новым правилам AZAL.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)