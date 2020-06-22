В этом году Хадж для азербайджанских паломников скорее всего будет отложен - УМК

БАКУ /Trend/ - В этом году Хадж для азербайджанских паломников скорее всего будет отложен, сообщили в понедельник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Из Саудовской Аравии пока никакой информации не поступило, но более, чем вероятно, что ответ на совершение Хаджа будет отрицательным. Хадж сопровождается определенными процедурами, то есть, это прием документов, организация авиарейсов и прочее. Все это требует времени. Если бы до конца этого месяца был бы восстановлен прием документов, то паломничество могло бы состояться. Однако в связи с коронавирусом в Саудовской Аравии и в Азербайджане введен карантин, и в этих условиях осуществить эти процедуры невозможно. Паломничество должно быть совершено во время Гурбан байрамы.

Отметим, что до введения карантинного режима в Азербайджане для совершения Хаджа обратились более 250 человек.

Прием документов начался с 27 января.