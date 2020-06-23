В школах Азербайджана утверждены нормы плотности учащихся

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил решение об утверждении «Норм плотности учащихся по классам в государственном общеобразовательном учреждении».

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению утверждаются "Нормы плотности учащихся по классам в государственном общеобразовательном учреждении".

Данное решение будет применяться с 2020/2021 учебного года.

В решении отмечается, что эти нормы были разработаны в соответствии со статьей 12.8 закона Азербайджана «Об общем образовании» с учетом нормативов площади аудитории для одного учащегося.

Нормы плотности студентов по классам в государственном общеобразовательном учреждении определяются следующим образом:

- Занятия по начальному (I-IV классы), общему среднему (V-IX классы) и полному среднему (X-XI классам) уровням образования (исключая классы с уклоном) будут организованы в государственном общеобразовательном учреждении с количеством учащихся не менее 20 человек.

- Если общее количество учащихся в одном классе государственного общеобразовательного учреждения составляет менее 20 человек, класс организуется в соответствии с количеством существующих учащихся (за исключением случаев, указанных в части 4 настоящих норм).

- В случае, когда число учащихся в одном классе начального образования составляет менее 10 человек, организуются классы-комплекты путем объединения этого класса с другим классом начального образования с менее чем 10 учениками. Классы-комплекты организуются с количеством учащихся не более 18 человек.

- Если число учеников в одном классе превышает 30 человек или размер классной комнаты не позволяет ученикам обучаться в одном классе, для этого класса организуется второй параллельный класс.

- Если в первой половине учебного года по какой-либо причине число учащихся в классе уменьшается, или увеличивается более чем на 3 человека, класс объединяется в пределах числа, указанного в этих нормах, или организуется параллельный класс.

- Уменьшение числа учащихся в классе в первой половине учебного года не ограничивает разделение класса на две группы при преподавании соответствующих предметов, определенных учебным планом.

- На уровне полного среднего образования организуются классы с уклоном с количеством учащихся не менее 15 и не более 20. Когда число учеников в одном классе с уклоном превышает 20, организуются параллельные классы. Уменьшение количества учащихся в классе с уклоном в течение учебного года не ограничивает продолжение деятельности этого класса в текущем или следующем учебном году, а также не ограничивает разделение на две группы в преподавании соответствующих предметов, определенных учебным планом.