29 сотрудников Бакметрополитена заразились коронавирусом, один скончался

БАКУ /Trend/ - 29 сотрудников ЗАО «Бакинский метрополитен» заразились коронавирусом, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, 6 заболевших вирусом выздоровели и выписаны, 22 человека продолжают лечение в различных медицинских учреждениях: «Один из заразившихся COVİD-19 скончался. Эти лица заразились в разное время. Руководство метрополитена регулярно интересуется состоянием больных. В целом, уделяется особое внимание серьезному соблюдению нормативных требований».

Он добавил, что за истекший период результаты анализов, взятых у 7 сотрудников с подозрением на коронавирус, оказались негативными.

Заразившиеся коронавирусом сотрудники ЗАО работают в различных сферах. Факта массового заражения в ЗАО «Бакинский Метрополитен» не зафиксировано.

Мамедов добавил, что сотрудникам разрешается приступать у работе после соответствующей проверки: "В метрополитене не было случаев заражения во время работы, либо передачи вируса. Больные с симптомами коронавируса сдают анализы и до результатов находятся дома".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )