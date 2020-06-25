В Азербайджане выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:07)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 547 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 291 человек, шестеро скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 14 852 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 8 059, скончались 180 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 6 613 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 7 274 теста. В целом же были проведены 449 235 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова)