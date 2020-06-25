Используемые TƏBİB лекарства изготовлены для лечения на дому – Ягут Гараева

БАКУ/Trend/ - Используемые TƏBİB лекарства изготовлены и розданы для лечения на дому.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.