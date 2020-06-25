Используемые TƏBİB лекарства подготовлены и розданы для лечения на дому – Ягут Гараева (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ /Trend/ - Используемые TƏBİB лекарства подготовлены и розданы для лечения на дому.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, под наблюдением планируется держать только больных без симптомов, которые лечатся на дому: «Те лекарства, которые мы используем для лечения, предназначены для больных, у которых есть симптомы коронавируса. Просим больных, занимающихся самолечением дома, чтобы они не делали этого. Это может привести к нехорошим последствиям».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)