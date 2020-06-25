На некоторое время необходимо самоизолироваться и от близких - Ягут Гараева (версия 2)
(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:55)
БАКУ /Trend/ - На некоторое время необходимо самоизолироваться и от близких.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, с конца февраля проникновение вируса из-за рубежа было пресечено: «Однако после того, как вирус проник в страну, он стал распространяться. Из-за того, что граждане перестали соблюдать необходимые правила. Меры, которые будут предприниматься, зависят от степени ответственности общества».
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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