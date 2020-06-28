Граждане Азербайджана и Турции смогут использовать свои водительские права на территории двух стран

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией утвердили правила взаимного признания водительских прав.

Как передает Trend, согласно "Соглашению между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами", граждане обеих стран смогут использовать водительские права своего государства на территории другого.

В то же время можно будет менять водительские права на территории обеих стран.