Агентство пищевой безопасности выявило грубые нарушения еще в 84 объектах Баку и регионов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С целью контроля исполнения методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановлением Кабинета министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды по объектам предпринимательства в сфере общепита и продажи пищевых продуктов.

Как сообщили Trend в АПБ, сотрудники Агентства 27 июня 2020 года провели рейды в 72 объектах общепита, 164 пунктах продажи пищевых продуктов - в целом в 234 субъектах предпринимательства в Баку и регионах. Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, были даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 84 субъектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров. По выявленным нарушениям в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.

Отмечается, что Агентство и в дальнейшем продолжит аналогичные проверки и мониторинги в объектах предпринимательства в Баку и регионах, и в отношении предпринимателей, не соблюдающих требования утвержденные постановлением Кабинета министров методических указаний, будут приняты жесткие меры.

(Текст: Али Гасымов)